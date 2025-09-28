فحص2347 شحصا في القافلة الطبية المجانية بغرفة مطروح التجارية

أعلن مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح أن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها الغرفة التجارية، استقبلت نحو 2347 شخص في التخصصات الطبية المختلفة، علي مدار 3 أيام متواصلة.

واضاف انه تم حصول 1860 مريض علي العلاج بالمجان من صيدلية القافلة الطبية، وتوقيع 298 سونار، وإجراء 994 تحليل.

واكد رئيس تجارية مطروح علي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي محافظة مطروح ، خاصة الاسر الأكثر احتياجًا، خلال متابعة فعاليات القافلة الطبية المجانية.

وقد شملت القافلة عدة عيادات تخصصية وصيدلية مجانية لخدمة أهالي مطروح.

وشدد مختار جبريل، على أهمية هذه القوافل الطبية المجانية في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.

من جانبه أشاد محمد غازي مدير عام الغرفة، بالإقبال الكبير من المواطنين على القافلة، مؤكدين حرص الغرفة على تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعلنت مديرية الصحة بمطروح عن انطلاق حملة «تبرعك حياة» للتبرع بالدم لدعم مرضى الأورام، حيث بدأ فعاليات الحملة مساء الخميس 25 سبتمبر 2025 من أمام ديوان عام المحافظة الساعة التاسعة مساءً ومستشفى مطروح العام ، على أن تتواصل حتى نهاية شهر سبتمبر.

وتأتي الحملة بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان وأمراض الدم، وفي إطار المبادرة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بهدف سد الاحتياجات المتزايدة لمرضى أورام الدم من عمليات نقل الدم، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم باعتباره واجبًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المرضى.

وأكد الدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الحملة تعكس حرص الدولة على دعم مرضى الأورام وتوفير الدم اللازم لهم، مشيرًا إلى أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين.

و أضاف وكيل الوزارة أن توفير أكياس الدم بشكل مستمر يمثل شريان حياة لمرضى الأورام والمرضى في أقسام الطوارئ والعمليات، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تمثل فرصة لتعزيز رصيد بنوك الدم بما يضمن سرعة إنقاذ الحالات الحرجة.

مؤكدا على أن المديرية وفرت كافة الاستعدادات اللوجستية والطبية لإنجاح الحملة، بالإضافة الى فرق العمل المدربة والمؤهلة لاستقبال المتبرعين وتسهيل الإجراءات لهم، وأن كل تبرع بالدم يخضع للفحوصات اللازمة لضمان سلامة المتبرع والمريض على حد سواء.

وتدعو مديرية الشئون الصحية بمطروح المواطنين للمشاركة الفعالة في الحملة والتوجه إلى مقار التبرع ، للمساهمة والتخفيف عن مرضى الأورام الذين يخوضون رحلة علاجية شاقة.