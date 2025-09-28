حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟

يقود طاقم حكام إسباني لقاء الأهلي والزمالك، الذي ينطلق في الثامنة مساء يوم غد الإثنين، على ملعب القاهرة الدولي في ختام منافسات الجولة التاسعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويتواجد على رأس هذا الطاقم، سيزار سوتو جرادو (45 سنة) ومعه إيفان ماسو جراندو وأنطونيو رامون مورينو (مساعدين) ’ أليخاندرو رويز (حكماً رابعاً) وخوسيه مونتيرو وماريو لوبيز (تقنية الفيديو).

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، تقريرا تفصيليا عن مسيرة جرادو وتاريخ الصافرة الإسبانية في مواجهات العملاقين جتء على النحو التالي:

- مواليد 17 يونيو 1980 في بلدية كاندليدا وسط إسبانيا.

- أول ظهور له في الدور الإسباني كان في 18 أغسطس 2019 في مواجهة ديبورتيفو ألافيس أمام خيتافي في الجولة الأولى موسم 2019 – 2020.

- أدار 3 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، آخرها لقاء إشبيلية أمام فياريال في الجولة السادسة بتاريخ 24 سبتمبر الحالي ومباراة واحدة في تصفيات دوري أبطال أوروبا بين هامرون سبارتانز المالطي ودينامو كييف الأوكراني في 22 يوليو الماضي، وأشهر خلال المباريات الأربع 16 بطاقة صفراء ولم يطرد أي لاعب أو يحتسب أي ضربة جزاء.

- إجمالاً، أدار خلال مسيرته التحكيمية 282 مباراة في كل المسابقات، منها 126 في (الليجا) و22 في كأس ملك إسبانيا، كما أدار مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية، الرياض بتاريخ 16 يناير 2022.

- أشهر خلال مسيرته مع التحكيم 1429 بطاقة صفراء و70 بطاقة حمراء، منها 30 مباشرة واحتسب 76 ضربة جزاء.

- عربياً، أدار لقاء اتحاد جدة أمام التعاون في الجولة 27 لدوري المحترفين السعودي، موسم 2023 – 2024.

- كان مرشحاً لإدارة لقاء (الكلاسيكو) بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، لكن خلافات مع رئيس لجنة الحكام ميدينا كانتاليجو حرمته من هذا الشرف لمصلحة زميله ريكاردو دي بورجوس بنجويتشيا.

- الصافرة الإسبانية، سبق لها الظهور ثلاث مرات في لقاءات العملاقين بالدوري ’ أولاها كانت لخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، في القمة رقم 62 في ختام موسم 1987 - 1988 والتي قلب فيها الزمالك تأخره بهدف لشمس حامد لفوز بهدفي نبيل محمود وأحمد الشاذلي وتوج بالدوري ’ والثانية كانت لخوسيه نونيز مانريكي في لقاء القمة رقم 79 بالجولة 28 موسم 1976 – 1977 وتفوق الأهلي (3 – 1) ’ أما الثالثة فكانة لخوسيه لويس مونتيرو في القمة رقم 124 في الجولة رقم 20 موسم 2021 – 2022 وتعادلا (2 – 2).