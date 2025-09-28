قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير وتوسعة مدرسة الرائد الشهيد أحمد أبو الخير

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتوسعة مدرسة الرائد الشهيد أحمد بسيوني أبو الخير للتعليم الأساسي بقرية الأبعادية البحرية بمركز الحامول، والمقامة على مساحة 6276 م² بتكلفة بلغت 13 مليونًا و88 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، وخالد عباس، مدير إدارة الحامول التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية

وخلال مراسم الافتتاح، التقى محافظ كفر الشيخ بأسرة الشهيد الرائد أحمد بسيوني أبو الخير، مؤكداً اعتزازه وتقديره لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مضيفًا أن أسرهم وأبناءهم يحظون بكل أوجه الدعم والرعاية تقديراً لعطائهم، كما أشار إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والمنشآت والمرافق العامة يأتي تخليداً لذكراهم العطرة وتقديراً لما قدموه من بطولة وفداء.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 55 فصلاً مدرسياً، وذلك بواقع 34 طالبًا بالفصل، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 9 أشهر.

وتفقد محافظ كفر الشيخ عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع لآراء الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة، مؤكدًا أهمية تفعيل خطة المناهج والأنشطة المدرسية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وجودة مرافق المدرسة، موجهاً إدارة المدرسة والعاملين بترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على جمال ونظافة البيئة المدرسية لتوفير مناخ تعليمي صحي ومتميز للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 132 ألفًا و738 طالبًا، بمدارس التربية والتعليم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ مدرسة الشهيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

شيماء سيف وزوجها كارتر

رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

مهرجان الدوحة السينمائي

السينما تلتقي بالموسيقى خلال برنامج فني إبداعي في مهرجان الدوحة

ريم مصطفي

ريم مصطفي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة.. شاهد

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد