محافظ كفر الشيخ يفتتح تطوير وتوسعة مدرسة الرائد الشهيد أحمد أبو الخير

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتوسعة مدرسة الرائد الشهيد أحمد بسيوني أبو الخير للتعليم الأساسي بقرية الأبعادية البحرية بمركز الحامول، والمقامة على مساحة 6276 م² بتكلفة بلغت 13 مليونًا و88 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، وخالد عباس، مدير إدارة الحامول التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية

وخلال مراسم الافتتاح، التقى محافظ كفر الشيخ بأسرة الشهيد الرائد أحمد بسيوني أبو الخير، مؤكداً اعتزازه وتقديره لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، مضيفًا أن أسرهم وأبناءهم يحظون بكل أوجه الدعم والرعاية تقديراً لعطائهم، كما أشار إلى أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والمنشآت والمرافق العامة يأتي تخليداً لذكراهم العطرة وتقديراً لما قدموه من بطولة وفداء.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 55 فصلاً مدرسياً، وذلك بواقع 34 طالبًا بالفصل، بما يسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 9 أشهر.

وتفقد محافظ كفر الشيخ عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع لآراء الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة، مؤكدًا أهمية تفعيل خطة المناهج والأنشطة المدرسية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وجودة مرافق المدرسة، موجهاً إدارة المدرسة والعاملين بترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على جمال ونظافة البيئة المدرسية لتوفير مناخ تعليمي صحي ومتميز للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 132 ألفًا و738 طالبًا، بمدارس التربية والتعليم.