خلال ساعات.. الخطيب يحسم قائمته في انتخابات الأهلي
حكم إخراج أموال الزكاة بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الوزير: القطار السريع يستوعب أكثر من مليون راكب يوميا
حكم قراءة سورة السجدة في فريضة الفجر كل جمعة.. اعرف آراء الفقهاء
متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم
ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية إلى 4 قتلى
مصرع شخصين وإصابة 14 في انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا
بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
بعد ضبط قضايا بـ 4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية

الدولار
الدولار
معتز الخصوصي

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية ، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قرابة 4 ملايين جنيه.

وأسفرت التحريات والملاحقات الأمنية عن رصد عدد من المتهمين الذين تورطوا في التعامل خارج السوق المصرفية الرسمية، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تتبع نشاطهم وضبطهم متلبسين أثناء تنفيذ عملياتهم المشبوهة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في سياق خطة موسعة تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة أو جمع العملات بشكل غير قانوني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات، حمايةً للاستقرار المالي وسلامة السوق النقدية في البلاد.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا

حقيقة تدريس سيرة شيكابالا في منهج عربي أولى إعدادي |التعليم تحسم الجدل

كارولين عزمي

كارولين عزمى: ما صدقتش إنى همثل في الأب الروحي.. كنت حاسة إني بحلم

المدافن

محافظ الإسكندرية الأسبق: أراضي المقابر أموال عامة.. وكلها حق انتفاع غير محدد المدة وتنقل إلى الورثة

ابن جمال عبد الناصر

أيلول الأسود.. عبدالحكيم عبدالناصر يروى تفاصيل اللحظات الأخيرة لوالده

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

