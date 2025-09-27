أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27 سبتمبر 2025

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، خلال فقرته الاقتصادية صباح اليوم السبت، 27 سبتمبر 2025، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، والتي شهدت استقرارًا نسبيًا مقارنة بجلسات سابقة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم:

الدولار الأمريكي:

شراء: 48.05 جنيه

بيع: 48.19 جنيه

اليورو:

شراء: 56.43 جنيه

بيع: 56.60 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 64.58 جنيه

بيع: 64.80 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريـال السعودي:

شراء: 12.81 جنيه

بيع: 12.84 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 13.08 جنيه

بيع: 13.12 جنيه

جاءت هذه البيانات ضمن التغطية المباشرة لحركة سوق الصرف المحلي، في ظل متابعة دقيقة لتأثيرات العوامل الإقليمية والعالمية على قيمة الجنيه المصري.