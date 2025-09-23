برلماني: جرجوب الاقتصادية تدعم الموازنة وتزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي.

فتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر

وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منطقة جرجوب الاقتصادية ستفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتساعد على زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على الوفاء بالالتزامات وتوفير مخصصات إضافية للتنمية والخدمات."

وأضافت: "إن تخصيص منطقة اقتصادية خاصة يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعطي مرونة أكبر في جذب الاستثمارات من خلال حوافز ضريبية وتشريعية، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب."

واختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة تصريحها بالتأكيد على أن إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة وزيادة الإيرادات العامة، مشيرة إلى أن البرلمان سيدعم هذه الخطوة عبر متابعة تنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها المرجوة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة.

