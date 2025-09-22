نثمن قرار الرئيس السيسي.. أول تعليق من نقيب الصحفيين بعد رد مشروع الإجراءات الجنائية

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة شكّلت لجنة بمجرد صدور مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديم رؤيتها حوله، خاصة أنه جزء من دستور العدالة في مصر، والمناخ الذي تعمل فيه الصحافة.

وقال خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه نثمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مؤكدا أن القرار الرئاسي خطوة مهمة على طريق إعادة الأوضاع لمسارها الصحيح.

وتابع نقيب الصحفيين، أنه نأمل أن يكون هناك إجراء حوار حول المواد المطروحة بعد إعادة مشروع القانون، وأن تخرج بالشكل الذي يضمن العدالة للجميع.