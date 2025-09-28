ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قرابة 4 ملايين جنيه.

وأسفرت التحريات والملاحقات الأمنية عن رصد عدد من المتهمين الذين تورطوا في التعامل خارج السوق المصرفية الرسمية، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تتبع نشاطهم وضبطهم متلبسين أثناء تنفيذ عملياتهم المشبوهة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في سياق خطة موسعة تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة أو جمع العملات بشكل غير قانوني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات، حمايةً للاستقرار المالي وسلامة السوق النقدية في البلاد.