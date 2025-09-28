قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
حوادث

ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت قرابة 4 ملايين جنيه.

وأسفرت التحريات والملاحقات الأمنية عن رصد عدد من المتهمين الذين تورطوا في التعامل خارج السوق المصرفية الرسمية، من خلال بيع وشراء العملات الأجنبية بالمخالفة لأحكام القانون. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تتبع نشاطهم وضبطهم متلبسين أثناء تنفيذ عملياتهم المشبوهة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في سياق خطة موسعة تستهدف مواجهة السوق السوداء للعملة، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال المضاربة أو جمع العملات بشكل غير قانوني.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال باقي الإجراءات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تتبع الجرائم الاقتصادية وملاحقة المتورطين في الإتجار غير المشروع بالعملات، حمايةً للاستقرار المالي وسلامة السوق النقدية في البلاد.

الأجهزة الأمنية ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية العملات الأجنبية

بالصور

