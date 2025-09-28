تجديد حبس صاحب شركة رعاية طبية بتهمة النصب على المواطنين

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس شخص 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، ويأتي في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص-مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات التأمين والرعاية الطبية والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة شركة للخدمات التأمينية والرعاية الطبية بدون ترخيص، والترويج لنشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عقود اتفاق لتوفير برامج صحية منسوبة للشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.