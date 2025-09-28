تفاصيل حبس المتهم بادعائه اختطاف صديقه من كافيه في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامة بنشر منشور كذبًا بتعرض صديقه للخطف وتهديده بسلاح أبيض من قبل زوجته وآخرين حال تواجده داخل أحد الكافيهات بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم بالنشر بتعرض صديقه للخطف وتهديده بسلاح أبيض من قبل زوجته وآخرين حال تواجده داخل أحد الكافيهات بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة بدر وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 20 الجاري قام بالتقابل مع زوجته وصديقيه سيدة، وعامل، مقيمين بذات الدائرة، بأحد الكافيهات بدائرة القسم وذلك لإنهاء خلافات بينه وبين زوجته، وقيامه عقب انصرافهم بكتابة المنشور وادعائه كذبًا بقيامها وأشخاص مجهولين باختطافه نكاية بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.