السفير الفرنسي يزور دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون .. صور

زار السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا بمصر وقرينته، ماتيلد شوفالييه، دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وكان في استقبالهما والوفد المرافق له، نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس الدير، وعدد من رهبانه.

استمع الضيوف إلى شرح لأهم المعالم بمنطقة الدير الأثري من كنائس ومزارات، وأبرز المعالم التاريخية والشخصيات الرهبانية التي عاشت في الدير.

فيما رحب نيافة الأنبا أغابيوس بضيوفه، ومن جهته أعرب السفير الفرنسي عن سعادته البالغة بالزيارة، متطلعًا لتكرارها في المستقبل.

وفي ختام الزيارة قدم نيافة الأنبا أغابيوس هدايا تذكارية للسفير ومرافقيه، عبارة عن أيقونة للقديس الأنبا بيشوي.