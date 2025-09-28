هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء

أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تقول فيه: "أنا بأخّر صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر من غير سبب، هل عليّ ذنب؟".

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن وقت صلاة العشاء يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة ويمتد حتى منتصف الليل الشرعي.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن منتصف الليل لا يُحسب بالساعة الثانية عشرة كما يعتقد البعض، بل يتم حسابه من وقت المغرب إلى وقت الفجر، ثم تقسيم هذه المدة إلى نصفين وإضافة نصف المدة إلى وقت المغرب.

حكم تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن أداء صلاة العشاء في أي وقت قبل منتصف الليل يُعد أداءً صحيحاً وفي وقته، بل ورد عن النبي ﷺ أنه أخر صلاة العشاء أحياناً إلى ما بعد الثلث الأول من الليل، مما يدل على جواز التأخير إلى قرب منتصف الليل.

وشددت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن تأخير صلاة العشاء لما بعد منتصف الليل يُخرجها من وقت الأداء إلى وقت القضاء، أي أن من يصليها بعد منتصف الليل يكون قد قضاها وليس أداها في وقتها، وبالتالي يكون آثماً إذا تعمد التأخير من غير عذر شرعي.

الإفتاء: أداء صلاة العشاء في أول وقتها يجنبك الوقوع في الإثم

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأفضل للمسلم المبادرة إلى أداء صلاة العشاء في أول وقتها أو على الأقل قبل منتصف الليل، حرصاً على تحصيل فضل الأداء في الوقت، وتجنب الوقوع في الإثم بتعمد إخراجها عن وقتها.

ودعت أمين الفتوى في دار الإفتاء، المسلمين إلى الالتزام بأوقات الصلاة والمحافظة عليها في وقتها ما استطاعوا، لأن الوقت حق لله لا يجوز التفريط فيه بغير عذر.