حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق لكل منهما، على خلفية اتهامها النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات شركة الغاز، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لشركة الغاز على شبكة الإنترنت.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي يضم شقيقين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات شركة الغاز، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لشركة الغاز على شبكة الإنترنت.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني – 5 هواتف محمولة "بفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.