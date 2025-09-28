بشير جبر: الاحتلال يدمر برج مكة في غزة بالكامل ويواصل التهجير تحت النيران

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم برج مكة السكني في منطقة تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرج كان يتكون من أكثر من 15 طابقًا، ويضم نحو 65 شقة سكنية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة في استهداف الأبراج السكنية والمنازل متعددة الطوابق في المناطق الغربية من مدينة غزة، في محاولة لدفع السكان قسرًا إلى النزوح جنوبًا، باتجاه وادي غزة والمناطق الوسطى، تمهيدًا لتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المدينة.

وأضاف: "ما يحدث هو ضغط ممنهج تحت النيران لإجبار السكان على النزوح، وتحديدًا نحو المحافظة الوسطى ومدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث يحاول الاحتلال إفراغ المناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة استعدادًا لعملياته البرية".

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي لم يقتصر على تل الهوى، بل شمل أيضًا مناطق مكتظة بالسكان مثل مخيم الشاطئ وحي النصر وحي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، إلى جانب عمليات نسف نفذتها مدرعات مفخخة (روبوتات) إسرائيلية في أحياء الصبرة والزيتون جنوب غزة.

ولفت إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية توسعت غربًا في محاولة لإحكام السيطرة على المدينة، في وقتٍ تتعرض فيه المناطق الجنوبية والوسطى للقصف المستمر، رغم استخدامها كوجهات نزوح آمنة سابقًا.

وفي السياق، أكد جبر أن مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع تعرضا لغارات جوية عنيفة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا خلال اليوم فقط، بالإضافة إلى سقوط عدد من الشهداء في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وختم مراسل "القاهرة الإخبارية" بالإشارة إلى أن المنطقة الجنوبية والوسطى أصبحت الآن أيضًا تحت مرمى النيران، رغم الاكتظاظ الكبير للنازحين فيها، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

