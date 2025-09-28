قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بشير جبر: الاحتلال يدمر برج مكة في غزة بالكامل ويواصل التهجير تحت النيران

علي مكي

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة النصيرات وسط قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت فجر اليوم برج مكة السكني في منطقة تل الهوى، جنوبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البرج كان يتكون من أكثر من 15 طابقًا، ويضم نحو 65 شقة سكنية، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة ممنهجة في استهداف الأبراج السكنية والمنازل متعددة الطوابق في المناطق الغربية من مدينة غزة، في محاولة لدفع السكان قسرًا إلى النزوح جنوبًا، باتجاه وادي غزة والمناطق الوسطى، تمهيدًا لتوسيع السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المدينة.

وأضاف: "ما يحدث هو ضغط ممنهج تحت النيران لإجبار السكان على النزوح، وتحديدًا نحو المحافظة الوسطى ومدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث يحاول الاحتلال إفراغ المناطق الغربية والجنوبية لمدينة غزة استعدادًا لعملياته البرية".

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي لم يقتصر على تل الهوى، بل شمل أيضًا مناطق مكتظة بالسكان مثل مخيم الشاطئ وحي النصر وحي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، إلى جانب عمليات نسف نفذتها مدرعات مفخخة (روبوتات) إسرائيلية في أحياء الصبرة والزيتون جنوب غزة.

ولفت إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية توسعت غربًا في محاولة لإحكام السيطرة على المدينة، في وقتٍ تتعرض فيه المناطق الجنوبية والوسطى للقصف المستمر، رغم استخدامها كوجهات نزوح آمنة سابقًا.

وفي السياق، أكد جبر أن مخيمي النصيرات والبريج في وسط القطاع تعرضا لغارات جوية عنيفة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيًا خلال اليوم فقط، بالإضافة إلى سقوط عدد من الشهداء في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وختم مراسل "القاهرة الإخبارية" بالإشارة إلى أن المنطقة الجنوبية والوسطى أصبحت الآن أيضًا تحت مرمى النيران، رغم الاكتظاظ الكبير للنازحين فيها، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة.

https://www.youtube.com/shorts/C1torhABWoo

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

آبل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

