نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

أعلنت شركة نيسان مصر عن عروض حصرية على شاحنة البيك أب القوية نيسان نافارا، مما يجعلها فرصة مثالية لاقتناء هذه المركبة. تسعى الشركة لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة وتوفير خيارات متميزة تتماشى مع مختلف متطلبات السوق المصري من خلال هذه الأسعار التنافسية.

* نيسان نافارا Navara 2025

- نقل كابينة مفردة: مليون و 335 ألف جنيه بدلا من مليون و400 ألف جنيه.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة XEمانيوال: 3 مليون و775 ألف جنيه بدلًا من 4 مليون و325 ألف جنيه.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة SEأوتوماتيك: 4 مليون و725 ألف جنيه.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة LE مانيوال: 4 مليون و375 ألف جنيه بدلًا من 5 مليون و375 ألف جنيه.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة LEأوتوماتيك: 5 مليون و175 ألف جنيه بدلًا من 5 مليون و825 ألف جنيه.



* نيسان نافارا Navara 2025 بالمنطقة الحرة:

- نقل كابينة مفردة: 19,500 دولار.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة XEمانيوال: 17,120 دولار بدلًا من 22,000 دولار.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة SEأوتوماتيك: 24,000 دولار

- نقل كابينة مزدوجة الفئة LEمانيوال: 21,920 دولار بدلًا من 27,000 دولار.

- نقل كابينة مزدوجة الفئة LEأوتوماتيك: 24,080 دولار بدلًا من 29,250 دولار.



وتقدم الشركة لعملائها باقة راحة بالك Peace of mind التي تغطي السيارات لمدة 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر أيهما أقرب لضمان تجربة قيادة استثنائية وخدمة متميزة لجميع العملاء، حيث تتضمن باقة متكاملة من عروض وخدمات الصيانة منها خدمات الضمان، وخدمة استقبال اتصالات العملاء على مدار 24 ساعة وخدمات الصيانة السريعة، وخدمات على الطريق Roadside Assistance (NISSAID) وخدمات "من الباب الى الباب"(Door to Door) من خلال شبكة الوكلاء المعتمدين على مستوى الجمهورية.

جميع الأسعار المعلنة تشمل ضريبة القيمة المضافة وباقة راحة البال الشاملة التي تضمن خدمات ما بعد البيع المتميزة، مما يجعل تجربة امتلاك سيارة نيسان أكثر راحة وثقة للعملاء في جميع أنحاء مصر.