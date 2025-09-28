لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة للاعبي القلعة البيضاء قبل لقاء القمة

وجه أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق رسالة للاعبي نادي الزمالك قبل مباراة القمة و ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد دويدار :"رسالة للاعبي الزمالك قبل القمة

عارفين إن في أزمة مستحقات ، وده حمل وضغط عليكم كبير. والأهلي عنده مليارات لكن جوه الملعب.. مفيش حسابات غير رجولة وإصرار وتركيز. ".

وأضاف :"إنتو لابسين تيشرت الزمالك.. تيشرت بيتكتب فيه تاريخ من البطولات، وأبطال كبار مروا بنفس الظروف ويمكن أصعب، لكن فضلوا يقاتلوا ورفعوا اسمهم واسم النادي ".

وأكمل :"الفرق مش في الفلوس.. الفرق في العزيمة والقلب اللي بيلعب.

ماتش الاهلي.. يا إما تلعبوا بروح الزمالك وتثبتوا إنكم أبطال وانكم افضل منهم .وتردوا علي كل واحد قلل منكم واتكلم عليكم بتلقيح وأسلوب مستفز..يا إما تسيبوا الظروف والممبررات تتحكم فيكم".

وختم :"الكرة في ملعبكم.. ركزوا، قاتلوا على كل كورة، واثبتوا إن الزمالك كبير بلاعبيه برجولتهم قبل أي شيء".