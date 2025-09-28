زيزو وجراديشار خارج قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في بطولة الدوري..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن خروج اللاعب أحمد سيد زيزو وجراديشار من قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في الدوري المصري .

وكتب أحمد عبد الباسط :"#معلوماتي

زيزو وجراديشار خارج قائمة الأهلي لمباراة الزمالك في بطولة الدوري".



تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.