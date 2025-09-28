قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى ستاد القاهرة الدولي مساء غدٍ الإثنين 29 سبتمبر 2025، حيث يستضيف القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري النيل الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا خاصًا وأهمية استثنائية في سباق البطولة المحلية.

مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا

وتأتي القمة المرتقبة بعد آخر مباراة بين الغريمين لم تتم إقامتها بسبب انسحاب النادي الأهلي، ليتم اعتبار الزمالك فائزًا، ما يزيد من سخونة المواجهة المقبلة.

الأهلي يدخل المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 12 نقطة فقط، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب بـ 17 نقطة، علمًا بأن الفارس الأبيض لعب مباراة زيادة من غريمه التقليدي.
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تتولى شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، حيث خصصت القناة الأولى ON Sport 1 لنقل ديربي القاهرة مباشرة من ستاد القاهرة الدولي.


متابعة القمة عبر الإنترنت

لمحبي البث المباشر عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك من خلال تطبيق ON Sport الذي يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء بجودة عالية وفي أي مكان.
 

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

أسندت إدارة قنوات "أون سبورت" التعليق على القمة المرتقبة لثنائي المعلقين بلال علام وأيمن الكاشف؛ لضمان تقديم تغطية مميزة تواكب أهمية وحساسية هذه المواجهة التاريخية.
 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

صافرة البداية لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025-2026 تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، في أجواء يُنتظر أن تكون مشحونة بالحماس والإثارة داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

ديربي مختلف.. حسابات متباينة

الزمالك يدخل اللقاء بدوافع الصدارة والاستمرار في تقديم أداء قوي منذ بداية الموسم، بينما يسعى الأهلي تحت قيادة عماد النحاس للعودة إلى سباق القمة وتصحيح مساره بعد بداية غير مستقرة.

