عبد الرحمن مجدي يشيد بتألق أحمد حجازي مع نيوم في الدوري السعودي

أشاد الإعلامي عبدالرحمن مجدي، بالأداء المميز الذي يقدمه المدافع المصري أحمد حجازي مع فريق نيوم في الدوري السعودي للمحترفين، بعد البداية القوية للفريق هذا الموسم.

وقال مجدي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن كثيرين توقعوا انتهاء مسيرة حجازي الكروية بعد انتقاله إلى صفوف نيوم، خاصة وأنه انضم للفريق في دوري “يلو” قبل صعوده للممتاز.

وأضاف أن البعض رجّح رحيله فور تأهل نيوم؛ إلا أن اللاعب المصري أثبت العكس تمامًا.

وأوضح أن نيوم يحتل المركز الرابع في جدول الدوري بعد 4 جولات، محققًا 3 انتصارات، وكان حجازي أحد أبرز نجوم الفريق، حيث قاد الدفاع، سجل هدفًا، ويؤدي دور القائد داخل الملعب.

كما استعرض مجدي محطات حجازي المختلفة، من مشواره مع ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز والشامبيونشيب، مرورًا بتجربته الناجحة مع اتحاد جدة حيث حمل شارة القيادة، وصولًا إلى تألقه الحالي مع نيوم، مؤكدًا أن اللاعب يتمتع بعقلية احترافية قوية في كل مراحل مسيرته.