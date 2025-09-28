محافظ الوادي الجديد يوجه بالاستعداد للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

وجه محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، بالاستعداد لاحتفالات العيد القومي الـ66 عبر إعداد خطة لافتتاح عدد من المشروعات بالمراكز، وتنفيذ فعاليات فنية تعكس تراث المحافظة وهويتها المجتمعية.



جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، مساء اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ، واللواء علاء دبوس مساعد مدير أمن الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإيهاب نافع السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.



استهل المحافظ الاجتماع بتهنئة أهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي تتزامن مع العيد القومي الـ66 للمحافظة، موجهًا بالاستعداد الكامل والجاهزية للاحتفال بهذه المناسبة بفعاليات بكافة المراكز.



ووجه بدراسة استغلال أحد المباني الحكومية بعد إخلائه ونقل مقره إلى مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية لإنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان، وتكثيف التوعية بخطورة الإدمان عبر عقد ندوات موسعة تستهدف طلاب المدارس والجامعة والمساجد، بالتنسيق بين الصحة والأوقاف والتربية والتعليم وإعداد مخطط لتقسيم وطرح أرض البحوث بالخارجة؛ لإقامة مجتمع سكني جديد، ودراسة طرح الأراضي المتميزة بالمراكز لإنشاء وحدات سكنية وتجارية استثمارية، بالتنسيق مع المراكز ومديرية الإسكان.



كما قرر المحافظ تخصيص قطعة أرض بالفرافرة لتقسيمها إلى قطع سكنية مخصصة للشباب على أن تكون بالقرب من أقرب قرية للمركز، دعمًا لمطالب شباب المركز، وبحث التعاقد مع طبيب استشاري لمناظرة حالات القومسيون الطبي بالفرافرة؛ تخفيفًا من مشقة الانتقال لمركز الداخلة، وسرعة الانتهاء من إجراءات استلام محطات مياه الشرب التابعة لمبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بالاضافة الى متابعة تنفيذ مبادرة الطاقة الشمسية بالفرافرة، والتي تبدأ بتوصيل الكهرباء لمنازل العاملين بالقطاعات الحكومية كمرحلة أولى بدون فوائد، على أن يتم التوسع لتشمل المواطنين تباعًا.



ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع مديرية الصحة لإعداد مخطط غذائي متكامل يضمن توفير وجبة مدرسية أكثر فائدة صحية وغذائية للطلاب، لخفض معدلات الأنيميا لدى الأطفال، بالإضافة إلى سرعة استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة بمركز الداخلة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واتخاذ إجراءات عاجلة لتغطية غرف الصرف المفتوحة.