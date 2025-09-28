أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن

طالب الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بالتحقق من واقعة قال إنها تتعلق بشخص يدعى “مناع خلاف”، مشيراً إلى وجود معلومات تزعم حصوله على أكثر من قطعة أرض ضمن مشروع “بيت الوطن”.

وقال موسى في برنامجه فيه واحد اسمه مناع خلاف شوفوا واخد كام قطعة أرض من بيت الوطن، وإزاي؟ هل بالواسطة؟ ولا مين وراه؟، لافتاً إلى أنه تلقى رسالة من مواطن بسيط طلب الحصول على قطعة أرض، وكانت كلماته مؤثرة لدرجة أبكته على الهواء.

وأكد الإعلامي أن العدالة وتكافؤ الفرص في تخصيص أراضي “بيت الوطن” يجب أن تكون القاعدة الأساسية، مشدداً على ضرورة متابعة هذه الحالات من قبل الجهات المسؤولة، لضمان الشفافية ومراعاة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.