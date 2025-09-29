جمعية الأورمان تنظم احتفالية خاصة لتوزيع شنط وأدوات مدرسية بالمجان على غير القادرين بقنا

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم إحتفالية لتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 200 طالب بقرى حاجر الترامسة، والترامسة ودندرة نجع الرد والجبيل والحميدات نجع جريو بمركز قنا، وقرية نجع العكرمى بمركز قفط، وقريتي عزبة دنقل وبهجورة ب مركز نجع حمادي.



وأكد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بقنا مجدي نجيب فهيم، أن إسعاد المواطن ورفع الأعباء عن كاهله يمثلان الهدف الأساسي لجهود الدولة، مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي في دعم خطط التنمية، وهو النهج الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة المواطنين.



بدوره، أكد مدير عام جمعية الأورمان اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية بدأت مع دخول العام الدراسى الجديد ومن خلال مكتبها بالمحافظة حصر الاحتياجات الأساسية للأطفال الغير قادرين ومتطلباتهم مع بداية العام الدراسى، ووجد إن شنطة المدرسة التى تحتوى على أدوات مدرسية متكاملة هى أهم هذه الاحتياجات.



وأوضح أن الاهتمام بالجانب التعليمي نشاط إنساني خيري بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 25 عامًا، وأنها تضع الجانب التعليمى على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها ونجحت خلالها فى دعم كبير للطلاب الايتام وتوزيع الألاف من الشنط والأدوات المدرسية، فضلا عن تطوير ودعم عشرات المدارس والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظات الجمهورية المختلفة .



وأكد شعبان أن الجمعية بمحافظة قنا نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

