ماهر همام: ثنائية ياسر إبراهيم ومرعي الأفضل في دفاع الأهلي

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن غياب أحمد مصطفى زيزو عن صفوف المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك ، تمثل خسارة كبيرة لخط هجوم الفريق.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي ، مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: كنت أتمنى لحاق زيزو بمباراة القمة أمام الزمالك ، فبكل تأكيد كان سيشكل خطورة كبيرة في خط هجوم الأهلي ، كما أنه أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين وكانت المباراة ستكون بمثابة تحدِ خاص له.

وتابع: الثنائي ياسر ابراهيم وياسين مرعي هما الأفضل للمشاركة أساسياً في خط دفاع الأهلي أمام الزمالك ، فهناك انسجام كبير بينهما منذ إصابة المغربي أشرف داري.