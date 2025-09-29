قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
ماهر همام: ثنائية ياسر إبراهيم ومرعي الأفضل في دفاع الأهلي

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن غياب أحمد مصطفى زيزو عن صفوف المارد الأحمر في مباراة القمة أمام الزمالك ، تمثل خسارة كبيرة لخط هجوم الفريق.

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي ، مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ، وذلك في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال ماهر همام في تصريحات لبرنامج البريمو ، مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: كنت أتمنى لحاق زيزو بمباراة القمة أمام الزمالك ، فبكل تأكيد كان سيشكل خطورة كبيرة في خط هجوم الأهلي ، كما أنه أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين وكانت المباراة ستكون بمثابة تحدِ خاص له.

وتابع: الثنائي ياسر ابراهيم وياسين مرعي هما الأفضل للمشاركة أساسياً في خط دفاع الأهلي أمام الزمالك ، فهناك انسجام كبير بينهما منذ إصابة المغربي أشرف داري.

الاهلي اخبار الاهلي دورى نايل ياسر ابراهيم الزمالك

