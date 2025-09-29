قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد الانخفاض.. بشرى للمواطنين بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق
الخارجية: كلمة بدر عبدالعاطي في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت شاملة وصريحة
التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الزمالك بالدوري
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ويطلقون الرصاص الحي على الفلسطينيين
تعرف على تاريخ مباريات الأهلي والزمالك في الدوري
الصحة: حملات رقابية مكثفة لضبط المنشآت الطبية غير المرخصة وحماية صحة وسلامة المواطنين
يهدد الأمن الغذائي.. سؤال برلماني لمواجهة مافيا السوق السوداء في الأسمدة
الشتاء المقبل لن يكون الأشد برودة.. الأرصاد توضح الحقيقة
الدفع بأوناش لرفع عربات قطار البضائع ببني سويف.. والتحفظ على السائق
رئيس البرلمان الإيراني: الغرب أساء استخدام المفاوضات لتفكيك قدرات طهران الصاروخية
هل الطماطم مسرطنة بسبب الأجزاء البيضاء الموجودة بداخلها.. نقيب الفلاحين يوضح
لموظفي الحكومة .. الضوابط القانونية للحصول على إجازة بدون مرتب
رياضة

عمرو الدردير لـ مشجعي الفريقين: سلامة الناس تفضل أهم حاجة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة خاصة لـ جماهير الكرة المصرية بشأن مباراة القمة.

وكتب الدردير عبر صفحته على فيسبوك:"النهاردة الماتش في الاستاد، وزي ما الزمالك والأهلي بيتقابلوا في المترو والشارع، افتكروا إننا في الأول والآخر إخوات ومصريين. الماتش ٩٠ دقيقة وهينتهي، بس سلامة الناس تفضل أهم حاجة ".

وقال عصام شلتوت، الناقد الرياضي، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستشهد تأثيرات واضحة على اللاعبين، موضحًا أن بعض لاعبي الزمالك قد يدخلون اللقاء بخوف من الهزيمة، بينما يملك الأهلي عناصر وخيارات عديدة بفضل اسكواد كبير يمنحه الأفضلية في بعض المواقف، مشددًا على أن الفريقين سيدافعان بكل قوة عن حظوظهما في هذه المواجهة.

وأضاف عصام شلتوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القمة المصرية تُصنّف كواحدة من أبرز عشرة ديربيات في العالم، معتبرًا أن مصر تمتلك "كلاسيكو" استثنائيًا يحظى بمتابعة واسعة، مشيرًا إلى أن هذه المباريات لا تعترف إلا بالحاضر وصافرة الحكم، بعيدًا عن أي تقييمات تتعلق بالقيمة التسويقية للاعبين أو الأندية، لافتًا إلى أن الأداء داخل الملعب هو العامل الحاسم في الفوز.

القيمة التسويقية

وأوضح عصام شلتوت، أن القيمة التسويقية لا تترجم إلى نتيجة إيجابية إلا إذا استطاع اللاعبون استغلالها وتقديم أفضل ما لديهم على أرضية الميدان، مؤكدًا أن الناديين يملكان دوافع قوية ورغبة عارمة في تحقيق الفوز، ما يزيد من إثارة المباراة وحرارتها.

وانتقد عصام شلتوت، إدارة الكرة المصرية، معتبرًا أنها غير منشغلة بالقدر الكافي بالقضايا الجوهرية، مطالبًا بضرورة إصلاح المنظومة والاهتمام بتطوير منظومة التحكيم، وعلى رأسها تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قائلًا: "الحكم بيقف يشوف الكورة 8 دقائق".

الاهلي الزمالك الدردير

