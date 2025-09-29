الأمريكيون عازمون ومصممون هذه المرة على إنهاء حرب غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصادر إسرائيلية، قالت إن خطة ترامب بشأن غزة تتضمن تفكيك حماس عسكريا وحكوميا وإعادة جميع المحتجزين، والأمريكيون عازمون ومصممون هذه المرة على إنهاء حرب غزة.



ويزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، البيت الأبيض اليوم الاثنين، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى طرح مقترح سلام بشأن غزة بعد أن تبنى عدد من القادة الغربيين فكرة الدولة الفلسطينية متحديين المعارضة الأمريكية والإسرائيلية.

في الزيارة الرابعة لنتنياهو منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير، يسعى نتنياهو اليميني إلى تعزيز أهم علاقاته في ظلّ مواجهته معارضة دولية متزايدة بعد قرابة عامين من حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقال مراقبون إن مثل هذا الإجراء ضروري للحفاظ على احتمالية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وللمساعدة في إنهاء الحرب.

ترامب، الذي انتقد خطوات الاعتراف واعتبرها جائزة لحماس، صرح أنه يأمل في الحصول على موافقة نتنياهو على إطار عمل لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني وتحرير الرهائن المتبقين لدى حماس.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية، مستخدمًا لقب نتنياهو: "نتلقى ردًا جيدًا لأن بيبي يريد إبرام الصفقة أيضًا". وأضاف: "الجميع يريد إبرام الصفقة".