وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

يشارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على رأس وفد رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي لليونسكو للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (مونديـاكالت MONDIACULT 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025 بمدينة برشلونة الإسبانية، ويُعد أبرز المحافل الثقافية العالمية. وتأتي المشاركة بعد أيام من زيارة هامة لملك إسبانيا إلى مصر، والتي حظيت باحتفاء رسمي وشعبي واسع نظرًا لأهميتها في تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة جدول أعمال عالمي جديد للثقافة يواكب التحديات المشتركة، وفي مقدمتها: الحقوق الثقافية، حماية التراث، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الإبداعي، ودور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن مؤتمر MONDIACULT يُمثل “الجمعية العامة للثقافة العالمية”، نظرًا لرمزيته ودوره في وضع السياسات الثقافية الدولية، موضحًا أنه أكبر تجمع من نوعه تنظمه منظمة اليونسكو منذ إطلاقه، وأنه يُعد منصة رئيسية لتحديد مكانة الثقافة في أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2030.

وأضاف وزير الثقافة أن المشاركة المصرية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، قبل أيام من التصويت لاختيار منصب المدير العام لليونسكو، حيث تخوض مصر السباق بترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني. وأشار إلى أن المشاركة على المستوى الوزاري تمثل رسالة قوية تؤكد ثقة الدولة في مرشحها، وتدعم الحشد الدولي لصالحه من خلال اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر.

وأشار هنو إلى أن المشاركة المصرية تستهدف كذلك عرض الرؤية الوطنية التي تضع الثقافة كحق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز جهود مصر في العدالة الثقافية وإتاحة الثقافة لجميع الفئات، ودعم الشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الهمم في الحياة الثقافية.

كما أوضح أن المؤتمر يُتيح فرصة مهمة لإبراز مكانة مصر الثقافية والحضارية عالميًا، والتعريف بمشروعاتها الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرات الرقمية لحماية وحفظ التراث وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تأكيد ريادة مصر التاريخية باعتبارها أول دولة دشّنت دار أوبرا في أفريقيا والعالم العربي، واستمرارها اليوم في بناء قلاع جديدة للفنون في إطار الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الثقافة المصري عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الثقافة المشاركين، وفي مقدمتهم وزير الثقافة الإسباني، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا، وفتح مسارات مبتكرة للشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والفنية