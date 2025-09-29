قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
فن وثقافة

وزير الثقافة يترأس الوفد المصري في اجتماعات اليونسكو بإسبانيا

وزير الثقافة
وزير الثقافة
أحمد البهى

يشارك الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على رأس وفد رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي لليونسكو للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (مونديـاكالت MONDIACULT 2025)، الذي يُعقد خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2025 بمدينة برشلونة الإسبانية، ويُعد أبرز المحافل الثقافية العالمية. وتأتي المشاركة بعد أيام من زيارة هامة لملك إسبانيا إلى مصر، والتي حظيت باحتفاء رسمي وشعبي واسع نظرًا لأهميتها في تعزيز «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وزراء الثقافة من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة جدول أعمال عالمي جديد للثقافة يواكب التحديات المشتركة، وفي مقدمتها: الحقوق الثقافية، حماية التراث، استخدامات الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الإبداعي، ودور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء السلام.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن مؤتمر MONDIACULT يُمثل “الجمعية العامة للثقافة العالمية”، نظرًا لرمزيته ودوره في وضع السياسات الثقافية الدولية، موضحًا أنه أكبر تجمع من نوعه تنظمه منظمة اليونسكو منذ إطلاقه، وأنه يُعد منصة رئيسية لتحديد مكانة الثقافة في أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2030.

وأضاف وزير الثقافة أن المشاركة المصرية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، قبل أيام من التصويت لاختيار منصب المدير العام لليونسكو، حيث تخوض مصر السباق بترشيح الأستاذ الدكتور خالد العناني. وأشار إلى أن المشاركة على المستوى الوزاري تمثل رسالة قوية تؤكد ثقة الدولة في مرشحها، وتدعم الحشد الدولي لصالحه من خلال اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر.

وأشار هنو إلى أن المشاركة المصرية تستهدف كذلك عرض الرؤية الوطنية التي تضع الثقافة كحق أصيل من حقوق الإنسان، وركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع إبراز جهود مصر في العدالة الثقافية وإتاحة الثقافة لجميع الفئات، ودعم الشباب، وإدماج الأشخاص ذوي الهمم في الحياة الثقافية.

كما أوضح أن المؤتمر يُتيح فرصة مهمة لإبراز مكانة مصر الثقافية والحضارية عالميًا، والتعريف بمشروعاتها الكبرى مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرات الرقمية لحماية وحفظ التراث وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تأكيد ريادة مصر التاريخية باعتبارها أول دولة دشّنت دار أوبرا في أفريقيا والعالم العربي، واستمرارها اليوم في بناء قلاع جديدة للفنون في إطار الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الثقافة المصري عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الثقافة المشاركين، وفي مقدمتهم وزير الثقافة الإسباني، وذلك لتعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا، وفتح مسارات مبتكرة للشراكات المستقبلية في المجالات الثقافية والفنية

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

صدام

نهاية «أسطورة صدام»

الدخلية

الكدمات

الاهلي

السفيرة إيمان محرم

أمين البحوث الإسلامية يناقش رسالة ماجستير حول الرؤية المادية للإنسان

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. الإفتاء تجيب

مرصد الأزهر: تصاعد ظاهرة الانتحار بين جنود جيش الاحتلال بسبب المشاركة في قتل المدنيين

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

