"أوتشا": وقف إطلاق النار في غزة أولوية لضمان استمرار العمل الإنساني

أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أولجا شيريفكو، أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، يمثل أولوية قصوى؛ باعتباره شرطًا أساسيًا لمواصلة العمل الإنساني وضمان وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والمساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها.



جاء ذلك خلال زيارتها للمستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، حيث أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها المستشفى لدعم السكان وتقديم الرعاية الطبية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.



وفي تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) شددت شيريفكو، على أهمية استمرار التعاون بين مكتب "أوتشا" والمستشفى الميداني الإماراتي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا فاعلًا في العمل الإنساني المشترك، وتسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين.

وقالت: "كان من الضروري زيارة هذا المستشفى والتحدث مع الفريق العامل فيه، لفهم طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها.. نحن ممتنون لحكومة دولة الإمارات على ما تقدمه من دعم إنساني، ومن المهم تعزيز هذه الشراكة لضمان استمرار تقديم المساعدات الحيوية لسكان غزة".