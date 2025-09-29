صيانة وري وتقليم الأشجار بسفاجا ضمن خطة الحفاظ على المظهر الحضاري

واصلت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، اليوم الاثنين، تنفيذ أعمال صيانة وري وتقليم الأشجار والمسطحات الخضراء، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بالمساحات الخضراء ودعم التوازن البيئي ورفع جودة الحياة بالمدن.

وكلف اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، قسم الزراعة بالوحدة المحلية بمتابعة أعمال الأشجار والمسطحات الخضراء بصورة دورية، والتي تشمل الري والتقليم والتهذيب، بما يسهم في تحسين المشهد البصري للمدينة وإبرازها بالمظهر الحضاري اللائق.

وفي هذا السياق، نفذ قسم الزراعة أعمال صيانة وري وتقليم ونظافة بميدان السمكة بالشارع الرئيسي، ضمن خطة متواصلة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتعزيز التوازن البيئي.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار هذه الجهود بشكل دوري في مختلف الشوارع والميادين، لضمان بيئة نظيفة ومناظر حضارية تليق بمدينة سفاجا وتخدم أبناءها وزائريها.