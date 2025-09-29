إزالة تعديات على أراضي الدولة في زرزارة شمال الغردقة

أزال حي شمال الغردقة تعديات على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة زرزارة خلف مجلس الدولة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بضرورة إزالة التعديات والحفاظ على المظهر العام للمدينة.

وشملت الإزالات رفع خردة ومخالفات مبانٍ على مساحة 120 مترًا مربعًا، مع تثبيت لافتة توضح ملكية الدولة للأرض.

وتعاملت الحملة مع تعديات وإشغالات من قبل أحد بائعي الخردة على حرم الطريق بذات المنطقة، حيث جرى رفع جزء كبير منها، على أن يستكمل صاحب الخردة أعمال الرفع غدًا، مع التنبيه عليه بعدم إشغال الطريق مرة أخرى.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار حملات المتابعة اليومية لرفع جميع الإشغالات والتعديات داخل نطاق الحي، حفاظًا على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة.