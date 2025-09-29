قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عام وخاص.. موظفون محرومون من إجازة 6 أكتوبر.. وضعف الأجر لهؤلاء
حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة
الرئيس السيسي وبن زايد يرحبان بمبادرة "ترامب" لوقف الحرب في قطاع غزة
التضامن: تدخلات إغاثية ومساعدات عاجلة لضحايا حادث أتوبيس المنيا
الرقابة المالية: لا تهاون مع المخالفين للقوانين في الأسواق غير المصرفية
13 لاعبا في سنة أولى قمة بين الأهلي والزمالك بالدوري
التموين: كاري أون علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية لتنافس السلاسل المشهورة
سمموا كلب الحراسة.. حبس المتهمين بمحاولة سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
كولومبيا تعلن عن استعدادها لإرسال جنود لتحرير فلسطين
وزيرة الخارجية البريطانية: حان وقت إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة
استقرار أسعار الذهب في مصر ببداية تعاملات الاثنين بعد مكاسب قوية
فداء الشندويلي يكشف لصدى البلد سر اختيار الممثلين بفيلم المنبر
مدبولي: نستهدف النهوض بصناعة الحديد والصلب لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعتها.. نواب: نقلة نوعية تدعم الاقتصاد.. وركيزة أساسية للتنمية الصناعية

أميرة خلف
  • مدبولى: مصر تمتلك العديد من المقومات والإمكانات ما يؤهلها لتطوير صناعة الحديد والصلب
  • برلماني: تطوير صناعة الحديد والصلب تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة
  • نائب: تطوير صناعة الحديد تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وزيادة معدلات التصدير


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.


وأشار رئيس الوزراء  إلى أن هناك تصورا واستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر خلال السنوات العشر القادمة، تم إعدادها من جانب لجنة متخصصة تم تشكيلها تضم العديد من الجهات المعنية، وذلك لبحث ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة المهمة التي تمثل عنصرا فعالا وركيزة أساسية تدخل في العديد من الصناعات والمجالات التنموية.


وقال: نستهدف من خلال تنفيذ وتطبيق مختلف بنود الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب، تعظيماً لما نمتلكه من العديد من المقومات والإمكانات في هذا الصدد، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز أوجه النمو والاستدامة المرجوة ويرفع من كفاءة الإنتاج وضمان الجودة، وصولا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من هذا القطاع الحيوي في العديد من الأسواق العالمية.

في هذا الصدد، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تطوير صناعة الحديد والصلب، مؤكدا أنها بمثابة خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري.


وأكد " يحيي"  لـ"صدى البلد" أن تطوير صناعة الحديد والصلب تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن دورها في تعزيز تنافسية المنتج المصري والإسهام في تحقيق خطط الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.


وأوضح عضو النواب أن هذه الصناعة تعتبر  إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تقوم عليها قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والصناعات الثقيلة، مما يجعلها مصدرا رئيسيا في تحقيق رؤية مصر 2030 .


في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب، أن متابعة رئيس الوزراء لجهود النهوض بصناعة الحديد والصلب تعكس اهتمام الدولة بدعم أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.


وأوضح" الشوربجي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد"  أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة معدلات التصدير، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار، مؤكدا أن تطوير صناعة الحديد والصلب يعد ضمانة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

