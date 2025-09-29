التضامن تطلق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك إطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق.

حضر الاحتفالية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والسفيرة انجلينا ايخورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، والسيد أندرياس فيدلار نائب سفير دولة ألمانيا الاتحادية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولفيف من الشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها أن نحتفل اليوم بإطلاق صندوق دعم مشـروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ لنسطر معا فصلًا جديدًا من تطوير آليات العمل الأهلي في مصر، كأحد أهم مكتسبات قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، تحت شعار " بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات المجتمع المدني".

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندته التاريخية للمجتمع المدني والأهلي في مصر.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على توجيه الشكل لكل من الدكتورة غادة والي والسيدة نيفين القباج وزيرتي التضامن الاجتماعي السابقتين، والدكتور عبد الهادي القصبي والدكتور طلعت عبد القوي والأستاذ أيمن عبد الموجود والدكتور أحمد سعدة والراحل الدكتور نبيل صمويل على دعمهم حتي خرج الصندوق للنور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا نطلق اليوم فصلا

جديداً في الشراكة بين الدولة والمجتمع الأهلي، فنحن لا نفتتح فعالية عابرة؛ بل نكرس سياسة عامة، تعيد تعريف دور المجتمع الأهلي.. شريكا أصيلا في التنمية، مسؤولا عن أثر قابل للقياس، ومشاركا في صنع القرار، مشيرة إلى أن كل ما نعلنه اليوم هو انتقال من مفهوم "الإعانة أو المنحة، إلى مفهوم المنظومة المتكاملة في دعم المجتمع الأهلي"، فاليوم نبدأ فصلا جديداً من الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أننا يجب أن نذكر الدور المهم للهلال الأحمر المصري كآلية وطنية مسؤولة عن تنسيق المساعدات الإنسانية لدعم قطاع غزة وهناك أكثر من 35 ألف متطوع ومتطوعة عملوا طيلة الـ700 يوم الماضية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بما يضم من جمعيات كبرى تتضمن جمعيات قاعدية تقدم العديد من الخدمات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينطلق من مبدأ أننا يجب أن نرى النتائج ونقيسها؛ لذلك اعتمدنا نهج التمويل القائم على النتائج، ربط الصرف بمؤشرات أداء متفق عليها، وتقييمات مستقلة، ومتابعة شفافة للمشروعات التي يتم دعمها من يوم تقديم الطلب حتي قياس الأثر، فاليوم نتسلح بقيم ستكون الإطار الحاكم لكل ما يقدمه الصندوق، على رأسها قيم الحوكمة والشفافية والتعاون والشراكة من أجل خدمة الوطن، فهذه ليست إجراءات مالية فحسب؛ بل سياسة للمساءلة العامة تطمئن المواطن، وتيسر للممول، وتمنح صانع القرار الاتجاه الصحيح نحو التطوير والتوسع، خاصة أن الحوكمة لا تكتمل إلا بالتحول الرقمي؛ فلقد قمنا ببناء منظومة إلكترونية متطورة تسهل الوصول للتمويل والمعرفة، وتوفر قاعدة بيانات، تمكن من الإطلاع على الاتجاهات والنتائج، ونظم مركزية لإدارة الاستراتيجية والموارد.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إننا ملتزمون من خلال الصندوق بتفعيل إطار قانوني ممكن، يوازن بين الامتثال والمرونة، من خلال لوائح وإجراءات مرنة وسريعة وواضحة لا تحد من الحوكمة، بل تعززها، بهذه الروح يصبح الالتزام بالقانون داعما للتوسع، ويصبح الامتثال قيمة تكسب الثقة،ونقيس النجاح بما يحدث على أرض الواقع بالفعل وموثقة التقارير؛ نوجّه التمويل حيث الاحتياج، ونعمل لضمان وصول الخدمات للمستفيد الفعلي من خلال منظومة متكاملة للعدالة الجغرافية في الوصول للموارد والفرص، فنحن نؤمن أن دعم التنوع بالدمج ليس بندا شــكليا، بل معيار تمويل، نقيس نسـبة المشـروعات التى تدمج المرأة تمكينا ومشـاركة وقيادة، وتشرك الشباب تصميما وتنفيذا، وتراعي الإتاحة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتضمن اعتبارات العدالة المناخية في كل تدخل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الابتكار سياسة عامة للصندوق، واختصار للطريق بين التحديات والفرص وبين الاحتياجات والاكتفاء من أجل تحسين الاستهداف، وخفض التكلفة، وتسريع تقديم الخدمة، ونواكب ذلك بأطر حوكمة تحمي الخصوصية، وتمنع التحيز، وتضمن الشفافية في نماذج العمل المستخدمة، والإبتكار هو الأساس الذي نبني عليه الحلول التقنية، مشيرة إلى أن الشراكة هي أساس عمل الصندوق، نحن نرحب بجميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الجامعات ومراكز الأبحاث، مؤسـسـات المجتمع الأهلي والمنظمات الأجنبية غير الحكومية وشركاء التنمية، وغيرهم من أجل الشراكة، ليس فقط في التمويل أو التنفيذ بل أيضًا في التصـميم والحوكمة والمتابعة.

وأضافت سنقيس النجاح بما يلمسه المواطن والمواطنة؛ بعدد النماذج التي انتقلت من فكرة إلى حقيقة ملموسة؛ بقدرة الصندوق على إظهار الموارد التي تخصصها الدولة وما يحصل عليه الصـندوق من دعم بموضوعية؛ وبمستوى الشفافية الذي يطمئن المجتمع ويحفز الشركاء، سننشر مؤشراتنا ونراجع الأداء سنويا.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن إطلاق هذا الصندوق ليس الهدف منه خلق كيان جديد، ولا مسـار لتمويل المشروعات، ولكنه نقطة جديدة نجتمع حولها معا لخدمة وطننا الغالي، وخدمة كل مواطن مصري يجد في نفسه احتياج لخدمات المجتمع المصري، نعاهدكم على أن يكون صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسـسات الأهليـة نموذجا يحتذى به في بناء وإدارة علاقة متميزة مع الجمعيات الأهلية.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر للسادة أعضـاء مجلس إدارة الصندوق على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأشهر الماضية، بكل إخلاص وتفاني ولفريق عمل الصندوق وكل موظفيه.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" أعلن اليوم، انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات" CSF Civil Society Support Fund " كهيئة عامة مصرية فريدة من نوعها، وجهة مانحة وطنية للمجتمع الأهلي، تمكن وتشارك وتدعم وتنسق.. ندعوكم جميعا أن تكونوا جزءا من هذه الشـراكة؛ أن تقدموا خبراتكم، وأن نبني معا بنية تحتية اجتماعية تضاعف الأثر وتحقق التنمية المطوبة لرفعة هذا الوطن.. ولنكن جميعا اليوم..شـركاء في أثر يدوم".