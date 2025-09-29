قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
أشرف عبد الباقي وأبطال مسلسل ولد بنت شايب يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

مسلسل ولد بنت شايب
مسلسل ولد بنت شايب
أوركيد سامي

يحتفل اليوم أبطال مسلسل ولد بنت شايب ، بالعرض الخاص للحلقة الاولي من المسلسل ، بحضور  الابطال  في الساعة 5:30 مساء اليوم في أحدي المولات في منطقة أكتوبر 

يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ،  ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ،  إخراج زينة اشرف عبد الباقي

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب..

