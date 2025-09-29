أشرف عبد الباقي وأبطال مسلسل ولد بنت شايب يحتفلون بالعرض الخاص اليوم

يحتفل اليوم أبطال مسلسل ولد بنت شايب ، بالعرض الخاص للحلقة الاولي من المسلسل ، بحضور الابطال في الساعة 5:30 مساء اليوم في أحدي المولات في منطقة أكتوبر

يشارك في بطولة المسلسل أشرف عبد الباقي ، ، انتصار ، نبيل عيسي ، مروان المسلماني ، ليلي أحمد زاهر ، حازم سمير ، إخراج زينة اشرف عبد الباقي

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث

أحدث أعمال أشرف عبد الباقي

سبق أن شارك أشرف عبد الباقي في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي شارك في بطولته كلا من آسر ياسين، مي عز الدين، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، وجنا صلاح، وغيرهم.

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).

وتدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول موضوع "المحلل" القانوني بعد الطلاق الثالث، من خلال شخصية محمد عزت، سائق أوبر لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في كل اختياراته، وعندما يلتقي بـ ميار، المطلقة 3 مرات، تتولد بينهما مشاعر متشابكة، وتبدأ رحلة غير متوقعة حين تسعى ميار لاختيار "محلل" بنفسها حفاظًا على حضانة ابنها، مما يقلب حياة الطرفين رأسًا على عقب..