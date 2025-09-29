قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر

حسن رضوان

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من العقارات المستثناة من الخضوع للضريبة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك دعمًا للأنشطة ذات الطابع العام والبعد الاجتماعي، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وبحسب القانون، لا تخضع للضريبة العقارات التالية:

العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، مثل المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات العامة.

العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تُخضع للضريبة فقط بعد التصرف فيها وبيعها للأفراد أو الكيانات الاعتبارية.

دور العبادة والأبنية الدينية المخصصة لإقامة الشعائر أو تعليم الدين.

المباني التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة، اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

الأحواش ومباني الجبانات.

المباني تحت الإنشاء، والتي لا تزال في طور البناء.

كافة العقارات المبنية القائمة حاليًا داخل حدود الجمهورية تخضع للضريبة

وفي المقابل، أوضح القانون أن كافة العقارات المبنية القائمة حاليًا داخل حدود الجمهورية تخضع للضريبة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة، مشغولة أو غير مشغولة، تامة البناء أو مشغولة على غير إتمام. ويشمل ذلك الفيلات، الشاليهات، العوامات السكنية، والوحدات التجارية والإدارية، دون النظر إلى موقعها الجغرافي.

كما تفرض الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة لأغراض مثل الجراجات أو المشاتل المؤجرة، على أن تُرفع الضريبة بمجرد توقف الاستغلال. وتُحتسب الضريبة أيضًا على التركيبات المؤجرة المثبتة على الأسطح أو الواجهات مقابل أجر أو منفعة.

ويُعد العقار، في مفهوم هذا القانون، كل وحدة مستقلة داخل المبنى سواء سكنية أو غير سكنية—not المبنى بالكامل—ما يعني أن كل وحدة تخضع للتقييم بشكل مستقل.

ويحدد القانون سعرًا موحدًا للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، بعد خصم نسبة 30% للوحدات السكنية، و32% لغير السكنية كمصاريف تشمل الصيانة وسائر التكاليف.

وتُرفع الضريبة العقارية عن العقار أو الوحدة في ثلاث حالات رئيسية:

إذا تم إعفاء العقار وفقًا للمادة (18) من القانون.

إذا تهدم العقار أو تخرب جزئيًا أو كليًا بما يمنع الانتفاع به.

إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

