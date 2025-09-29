الأورمان تدعم نحو 56 الف مواطن خلال سبتمبر ببنى سويف تحت إشراف التضامن الاجتماعي

نجحت جمعية الأورمان خلال شهر سبتمبر تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف فى دعم ٥٦ الفا و٨٣٥ مواطنا من قرى ومراكز المحافظة ، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة.



وأكدت هبه مصطفى الجلالى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.



من جهته ، قال ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان على التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة .. حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



ففى مجال اعادة الاعمار نجحت جمعية الأورمان فى اعادة تاهيل عدد (7) منازل قرية الصعايدة البحرية بمركز سمسطا، حيث تضمن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة الإعمار، هدم واعادة بناء وترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية.



كما نجحت الجمعية فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا لدعم عدد (280) أسرة من الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى القضابي والشقر والفنت الغربيه وعزبة السكاكريه وعزبة السوق والجمهوريه بمركز الفشن، بالإضافة الى توزيع عدد 110 ألف كيلو بطاطس بالمجان لدعم 11 ألف أسرة بواقع 10 كيلو لكل أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز محافظة بني سويف.



وبمناسبة العام الدراسي الجديد نجحت الجمعية فى تنظيم احتفالية لدعم عدد (400) تلميذ من خلال توزيع شنط وأدوات مدرسية عليهم من الأيتام والغير قادرين بمدينة اهناسيا وقرية باروط بمركز بنى سويف.