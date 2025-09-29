محافظ كفرالشيخ يسلّم 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين

قال محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين واضعي اليد؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن.



جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، اليوم الاثنين، 10 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.



وأشاد عبدالمعطي بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين، مؤكدًا أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1460 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة.



وأضاف أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم؛ للتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.



وكلف رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح؛ لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات.

