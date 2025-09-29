بصورة معبرة.. مؤمن زكريا يوجه رسالة سلام قبل القمة

نشر مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، صورة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قبل ساعات من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وظهر زكريا في لوحة فنية مبتسمًا، يتوسط طفلين أحدهما يرتدي قميص الأهلي والآخر يرتدي قميص الزمالك، في إشارة واضحة إلى روح المحبة والأخوة التي يجب أن تسود بين جماهير الناديين الكبيرين.

رسالة اللاعب جاءت لتؤكد أن لقاء القمة، رغم التنافس التاريخي بين الفريقين، يجب أن يبقى مناسبة كروية ممتعة يسودها الاحترام والروح الرياضية، بعيدًا عن أي تعصب.

وتفاعل عدد كبير من متابعي مؤمن زكريا مع الصورة، معتبرين أنها لفتة رائعة لتوحيد الجماهير والتذكير بأن كرة القدم في النهاية "متعة وليست صراعًا".