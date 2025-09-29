كفر الشيخ .. ضبط 27 مخالفة تموينية بالمخابز

أعلنت مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، ضبط 27 مخالفة بالمخابز خلال حملات عديدة على مستوى المحافظة.



قال عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ -في بيان اليوم- إن مخالفات المخابز جاءت لعدم النظافة ونقص الوزن وعدم جودة المواصفات، مشيرا إلى أن الحملات التموينية على الأسواق، أسفرت عن ضبط أكثر من 150 عبوة حلاوة طحينية منتهية الصلاحية وأكثر من 150 كجم لحوم مجهولة المصدر.



أضاف الهابط أنه تم ضبط 10 شكائر دقيق فاخر في أحد المخابز مجهولة المصدر، وكذلك 60 شيكارة أعلاف و1200 زجاجة مياه غازية، موضحا أنه تم تحرير محاضر بالمضبوطات وإخطار جهات التحقيق.

