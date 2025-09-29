أحمد ربيع يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام الأهلي

خاض أحمد ربيع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي، المقرر لها بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز .

جاء ذلك بعد قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك باستبعاد أحمد ربيع من قائمة الفريق لخوض مباراة الأهلي.

وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالفريق.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.