وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

6 نجوم.. الغيابات تضرب الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة 131

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يشهد تشكيل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غياب 6 نجوم، عن مباراة القمة رقم 131 المقرر انطلاقها بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت غيابات نادي الزمالك أمام الأهلي على النحو التالي:

«الأنجولي شيكوا بانزا - سيف الدين الجزيري - بارون أوشينج - سيف فاروق جعفر - أحمد ربيع - محمود جهاد». 


موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة 

تنطلق مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُبث عبر قناة «أون سبورت».

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، الليلة، إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكالعادة تحمل المباراة طابعًا خاصًا يتجاوز مجرد حسابات النقاط، فهي مواجهة جماهيرية وتاريخية ينتظرها الملايين داخل وخارج مصر.

الأهلي يدخل اللقاء تحت قيادة مديره الفني المؤقت عماد النحاس، مسلحًا بقائمة تصل قيمتها التسويقية إلى حوالي 38 مليون يورو في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وتعكس هذه القيمة، حجم الاستثمارات الكبيرة في صفوف الفريق، وتعطي مؤشرًا على أن الأحمر يطمح للسيطرة على البطولات محليًا وقاريًا.

ويُعد النجم الدولي محمود حسن “تريزيجيه” أبرز أوراق الأهلي في القمة، حيث يتصدر قائمة “الأغلى تسويقيًا” داخل الفريق بقيمة 5 ملايين يورو.

ويعتمد عماد النحاس على تريزيجيه كعنصر فارق في الخط الأمامي؛ بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية والمنتخب الوطني، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.


لكن على الجانب الآخر، يفتقد الأهلي 2 من أهم عناصره في القمة، وهما إمام عاشور صاحب القيمة التسويقية البالغة 4.3 مليون يورو، وأحمد سيد زيزو الذي تصل قيمته إلى 3.7 مليون يورو، حيث أبعدت الإصابات الثنائي عن التواجد في مواجهة الليلة، ويمثل غيابهما تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، نظرًا للتأثير الواضح لهما في وسط الملعب وصناعة اللعب.


وأعلن الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي. 

الزمالك الأهلي القمة الدوري فيريرا

