أخبار التوك شو| عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري.. وآخر الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

ترامب: أشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف الحرب في غزة

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، أن البيت الأبيض يقول بأن نتنياهو أبدى أسفه البالغ بسبب مقتل فرد أمن قطري دون قصد في الضربة الصاروخية الإسرائيلية على قيادات حماس في قطر.

نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر في اتصال هاتفي من البيت الأبيض

وزير الإسكان: رفع مذكرة بشأن أرض نادي الزمالك لرئيس الوزراء

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن ملف الإيجار القديم يأتي على قائمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر ستبدأ عملية تصنيف الحالات وفقًا لشرائح الدخل، موضحًا أن نموذج الإيجار لكبار السن سيكون بحسب شريحة الدخل، مع وجود خيارات للإيجار التمليكي والتمويل العقاري المعروف.

وزير السياحة: التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير انتهت بنسبة 99%

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن التجهيزات والاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير قد انتهت بنسبة 99%، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المتحف لمدة 15 يوماً قبل الافتتاح الرسمي لوضع اللمسات النهائية.

وقال شريف فتحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه سيكون حفلاً "مبهراً" يليق بقيمة الحدث، وسيتركز على استقبال ضيوف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بأنه "الراعي الرئيسي" للحفل.

وتابع وزير السياحة والأثار، أن الرئيس السيسي يولي اهتمام كبير و غير مسبوق بالمتحف المصري الكبير ويتابع تطوراته بشكل مفصل، مؤكدا أنه لديه حرص دائم على أن ينتهي العمل في أسرع وقت وبأفضل صورة.

الزمالك مش هياخده.. عمرو أديب يعلن فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في لقاء القمة بالدوري المصري.

وزير البترول يكشف لـ أحمد موسى موقف زيادة أسعار الوقود.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل لقائه مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، الذي عقده مع عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه سأل وزير البترول حول إذا ما كان هناك زيادات في أسعار الوقود، مضيفًا: "إذا حدثت زيادة في الأسعار في أكتوبر، لن تكون هناك زيادة في ديسمبر".

وتابع: الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 150 مليار جنيه، كما أن الدولة تتحمل 140 مليار جنيه لقطاع الصناعة، وفقًا لحديث وزير البترول معه.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير البترول شرح منظومة الشبكة القومية للكهرباء وعدم حدوث أي تخفيف، بالإضافة إلى دور سفن التغريز، وأهمية البنية التحتية القوية التي تملكها مصر وتساعد على تلبية كافة احتياجات الصناع والمستثمرين، وزيادة الإنتاج فيها.

وأردف أحمد موسى أن كل قدم غاز وبرميل زيت يُوفر في فاتورة الاستيراد، كما أن قطاع البترول وفّر في فاتورة الاستيراد نحو 3.5 مليار دولار في العام الماضي الأخير، وفقًا لحديث وزير البترول.

وأشار أحمد موسى إلى أنه سيتم طرح حقول ومناطق جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكل هذه ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، كما أن شركة "إيني" سوف تضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأردف أحمد موسى أن 60% من إنتاج مصر من الغاز يذهب إلى محطات الكهرباء.

تصريح مهم لوزير الإسكان حول ملف الإيجار القديم.. تفاصيل

العرابي: مصر لديها نوايا صادقة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه هناك تفاؤل حذر لمستقل الحرب الإسرائيلية على غزة خاصة في ظل تواجد خطة ترامب للسلام .