وزير البترول يكشف لـ أحمد موسى موقف زيادة أسعار الوقود.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل لقائه مع وزير البترول المهندس كريم بدوي، الذي عقده مع عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إنه سأل وزير البترول حول إذا ما كان هناك زيادات في أسعار الوقود، مضيفًا: "إذا حدثت زيادة في الأسعار في أكتوبر، لن تكون هناك زيادة في ديسمبر".

وتابع: الدولة تدعم المنتجات البترولية بقيمة 150 مليار جنيه، كما أن الدولة تتحمل 140 مليار جنيه لقطاع الصناعة، وفقًا لحديث وزير البترول معه.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزير البترول شرح منظومة الشبكة القومية للكهرباء وعدم حدوث أي تخفيف، بالإضافة إلى دور سفن التغريز، وأهمية البنية التحتية القوية التي تملكها مصر وتساعد على تلبية كافة احتياجات الصناع والمستثمرين، وزيادة الإنتاج فيها.

وأردف أحمد موسى أن كل قدم غاز وبرميل زيت يُوفر في فاتورة الاستيراد، كما أن قطاع البترول وفّر في فاتورة الاستيراد نحو 3.5 مليار دولار في العام الماضي الأخير، وفقًا لحديث وزير البترول.

وأشار أحمد موسى إلى أنه سيتم طرح حقول ومناطق جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكل هذه ستؤدي إلى زيادة الإنتاج، كما أن شركة "إيني" سوف تضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأردف أحمد موسى أن 60% من إنتاج مصر من الغاز يذهب إلى محطات الكهرباء.