العرابي: مصر لديها نوايا صادقة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أنه هناك تفاؤل حذر لمستقل الحرب الإسرائيلية على غزة خاصة في ظل تواجد خطة ترامب للسلام .



وقال محمد العرابي في حواره على قناة " المحور "، :" حماس فقدت الكثير من قدراتها والشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير للغاية ".

وتابع محمد العرابي :" خطة ترامب للسلام في غزة يمكن البناء عليها لمسار سياسي لحل القضية الفلسطينية ".

ولفت محمد العرابي :" هناك توافق مصري عربي تجاه القضية الفلسطينية ومصر لديها نوايا صادقة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة ".

وتابع محمد العرابي :" نتنياهو هو المعرقل الرئيسي لأي مقترح أو خطة لإنهاء حرب غزة وعلى أمريكا الضغط على إسرائيل ".



