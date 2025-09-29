قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها
تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل
مفتي الجمهورية يناقش استعدادات المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
وزير الصحة من الدوحة.. توجيهات رئاسية بإنشاء مستشفى افتراضي لتقليل الأخطاء الطبية
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل لقاء القمة ١٣١ أمام الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل

تطورات الوضع في غزة اليوم
تطورات الوضع في غزة اليوم
ياسمين القصاص

تتجلى ملامح التحرك الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد خلال المرحلة الراهنة، حيث تظهر الإدارة الأمريكية اهتماما واضحا في تعزيز علاقاتها مع الأطراف الإقليمية المؤثرة، وتفعيل دورها في إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة، وعلى رأسها الصراع المستمر في قطاع غزة. 

ويبرز تحرك غير مسبوق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتبنى هذه المرة مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار، في خطوة قد تمثل تحولا في أسلوب التعاطي الأمريكي مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط، وهو دور لم يغب عن المشهد السياسي الإقليمي منذ عقود، وأضاف أنه إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تظهر اهتماما متزايدا بتعزيز حضورها الفاعل في المنطقة، من خلال بناء شراكات قوية مع أبرز الوسطاء الإقليميين، الذين يتمتعون بنفوذ مؤثر في القضايا الساخنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يظهر إصرار واضح من الإدارة الأمريكية على الدفع بمقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي خطوة ذات دلالة سياسية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس ترامب بشكل مباشر لطرح مثل هذا المقترح.

وأشار فهمي، إلى أن يعكس هذا التحرك رغبة أمريكية صريحة في التوصل إلى تهدئة مستدامة، بعد تصاعد العنف وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين.

والجدير بالذكر، أن تصميم الإدارة الأمريكية على إنجاح هذا المقترح يعكس إدراكا بأن استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

 ومن هنا، تبدو واشنطن عازمة على لعب دور الوسيط القوي، بالتعاون مع حلفائها في المنطقة، من أجل إحداث اختراق حقيقي في أحد أكثر الملفات تعقيدا في العالم.

غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

الاهلي

بلال: جيس ثورب هو الاسم المرشح لقيادة الأهلي.. والحسم خلال 48 ساعة

فصل الشتاء

بين الشائعات والتوضيحات الرسمية.. حقيقة ما يثار حول شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق

صاروخ باليستي

الحوثيون: قصفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي أهدافا إسرائيلية في تل أبيب

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

بيت الوطن

متحدث الإسكان يكشف مفاجأة بشأن أزمة بيت الوطن

ترشيحاتنا

التمثيل التجاري

خطة عمل مشتركة بين التمثيل التجاري وهيئة البترول لزيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: توجيه اهتمام كبير بقطاع التجارة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميا

اليورو

البنك المركزي الأوروبي: "اليورو الرقمي" سيعزز الحرية والأمن الاقتصادي في أوروبا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: أم 44.. رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. الفرق بين النوبة القلبية والسكتة.. وحظك اليوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي
.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

كوبك اليومي سر كليتك السليمة .. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات
كوبك اليومي سر كليتك السليمة.. أفضل المشروبات للوقاية من الحصوات

جماهير الزمالك والأهلي تتوافد إلى ستاد القاهرة لقمة الدوري.. صور

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المتهم

القبض على بلطجي بحوزته أسلحة بيضاء بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد