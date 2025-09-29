تحرك غير مسبوق| ترامب يتبنى مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار في غزة.. تفاصيل

تتجلى ملامح التحرك الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد خلال المرحلة الراهنة، حيث تظهر الإدارة الأمريكية اهتماما واضحا في تعزيز علاقاتها مع الأطراف الإقليمية المؤثرة، وتفعيل دورها في إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة، وعلى رأسها الصراع المستمر في قطاع غزة.

ويبرز تحرك غير مسبوق من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتبنى هذه المرة مقترحا مباشرا لوقف إطلاق النار، في خطوة قد تمثل تحولا في أسلوب التعاطي الأمريكي مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورا محوريا في منطقة الشرق الأوسط، وهو دور لم يغب عن المشهد السياسي الإقليمي منذ عقود، وأضاف أنه إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تظهر اهتماما متزايدا بتعزيز حضورها الفاعل في المنطقة، من خلال بناء شراكات قوية مع أبرز الوسطاء الإقليميين، الذين يتمتعون بنفوذ مؤثر في القضايا الساخنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يظهر إصرار واضح من الإدارة الأمريكية على الدفع بمقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهي خطوة ذات دلالة سياسية كبيرة، كونها المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس ترامب بشكل مباشر لطرح مثل هذا المقترح.

وأشار فهمي، إلى أن يعكس هذا التحرك رغبة أمريكية صريحة في التوصل إلى تهدئة مستدامة، بعد تصاعد العنف وسقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين.

والجدير بالذكر، أن تصميم الإدارة الأمريكية على إنجاح هذا المقترح يعكس إدراكا بأن استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد في المشهد الإقليمي، ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.

ومن هنا، تبدو واشنطن عازمة على لعب دور الوسيط القوي، بالتعاون مع حلفائها في المنطقة، من أجل إحداث اختراق حقيقي في أحد أكثر الملفات تعقيدا في العالم.