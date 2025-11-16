وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، الإطلاق التجريبي لخدمات المصريين في الخارج على منصة مصر الرقمية، التي تشمل إطلاق خدمات استخراج الوثائق المصدقة من وزارة الخارجية وتتضمن عدد 4 شهادات وهي الميلاد والزواج والطلاق والوفاة.

جذب 15 علامة تجارية تُصنع أجهزة الهواتف المحمولة

من جانبه، لفت وزير الاتصالات خلال افتتاح معرض Cairo ICT2025، إلى أنه تم جذب 15 علامة تجارية تُصنع أجهزة الهواتف المحمولة وملحقاتها من مصر ، وذلك باستثمارات 200 مليون دولار في المصانع لتصنيع الهواتف المحمولة محليا بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويا ومستهدف وصول الانتاج المحلي بنسبة تتجاوز 81% من احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة في مصر تصل إلى 10 ملايين وحدة مصنعة محليا خلال العام الجاري.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يوجد 4 علامات تجارية تصنع كابلات الألياف الضوئية من مصر بطاقة إنتاجية محلية 4 ملايين كم سنويا، موضحا أن إجمالي الاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة وتصنيع كابلات الألياف الضوئية يصل إلى 263 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المصانع توفر 9 آلاف فرصة عمل.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، أبرز جهود الوزارة لتنمية المهارات الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مسابقة ديجيوتوبيا "DIGITOPIA" لتمكين مواهب مصر الرقمية واكتشاف المبدعين من سن 10 سنوات إلى 35 عاما، مشيرا إلى أن المسابقة تتضمن مسارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية، والأمن السيبراني.

ولفت إلى أنه تقدم أكثر من 25 ألف متسابق بإجمالي حوالي 7 آلاف فريق، وتضمنت مراحل المسابقة مرحلة تقديم الأفكار التي تأهل من خلالها أكثر من 16 ألف متسابق بإجمالي أكثر من 4 آلاف فريق، تلاها مرحلة تطوير الأفكار التي تأهل من خلالها أكثر من 2000 فريق بإجمالي 510 فرق، ثم مرحلة التصفيات؛ حيث تأهل أكثر من 280 متسابقا بإجمالي 72 فريقا، فيما ستعقد مرحلة التصفيات النهائية التي سيتم خلالها الإعلان عن فوز 36 فريقا بإجمالي أكثر من 140 متسابقا وذلك في 29 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى منصة مهارة - تك لتمكين المواطنين من مهارات رقمية عن بُعد في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه استفاد منها نحو 285 ألف متدرب وتضم محتوى تدريبيا يتجاوز 1700 ساعة، مشيرا إلى حصول المنصة على جائزة اليونيسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم لعام 2025 تقديرا لدورها في نشر التعلم الرقمي المسئول.

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن جامعة مصر للمعلوماتية التي أسستها الوزارة في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة قامت ـ خلال العام الحالي ـ بتخريج أول دفعة من كليات علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، مشيرا إلى أبرز المشروعات التي أطلقها مركز الابتكار التطبيقي لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصحة والعدالة، وجار العمل في تنفيذ مشروعات بقطاعي التعليم والري.

كما استعرض الوزير أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن معدل نمو القطاع بلغ 14%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الاجمالي 6%؛ مشيرا إلى أن الصادرات الرقمية تصل هذا العام إلى 7.4 مليار دولار، ومؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ضمن المجموعة (أ) في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي.

وحول صالات المعرض، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الصالة الأولى بالمعرض تتضمن أنشطة الوزارة والجهات التابعة لها في مجال بناء القدرات الرقمية حيث من المستهدف أن يصل عدد المتدربين خلال العام المالي الحالي إلى 800 ألف متدرب من مختلف المراحل العمرية؛ حيث تتضمن برامج تدريبية موجهة للنشء من خلال مبادرتي براعم مصر الرقمية، وأشبال مصر الرقمية فضلا عن مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية، وكذلك برامج موجهة لطلاب الجامعة من خلال البرامج التعليمية المقدمة من جامعة مصر للمعلوماتية ومباردة رواد مصر الرقمية، بالإضافة إلى برامج موجهة للخريجين من خلال البرامج المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات ومبادرة بناة مصر الرقمية.

كما أشار الوزير إلى أن الصالة الأولى تتضمن أيضا عرضا لعدد من مشروعات التحول الرقمي والتي تشمل منصة التصدير العقاري الجاري إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الرقابة الإدارية، ومنظومة التقاضي الرقمي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل، والنيابة العامة، ومشروع منظومة تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم خدمات العدالة الرقمية بالتعاون مع وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة، بالإضافة إلى منصة الخطاب الديني بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مضيفا أن الصالة الأولى تتضمن أيضا أجنحة كل من الهيئة القومية للبريد، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى جناح شركات التحول الرقمي الحكومي.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أن الصالة الثانية تتضمن جناح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى سيستعرض من خلاله المنظومات والخدمات المطورة بما فى ذلك منظومة المكالمات الترويجية التى تتضمن آليات وضوابط لتنظيم المكالمات الترويجية، وخدمات الجيل الخامس ومميزاته، بالإضافة إلى خدمة المكالمات عبر شبكة الانترنت، والشريحة الرقمية من خلال التعرف عن الهوية عن بُعد، مشيرا إلى أن الصالة الثانية للمعرض تتضمن أيضا أجنحة الشركات المشغلة للاتصالات؛ حيث تستعرض خلالها جهودها في بناء شبكة الكابلات البحرية، وخدمات مراكز البيانات، وحزم خدمات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض ومؤتمر 2025Cairo ICT يجمع تحت مظلته 5 فعاليات متخصصة تشمل انعقاد الدورة الثانية عشرة للمعرض والمؤتمر الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول الماليPAFIX تحت رعاية البنك المركزى المصرى، والمعرض والمؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى ومراكز البيانات والحوسبة السحابية AIDC فى انعقاده الثانى تحت رعاية وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى معرض ومؤتمر الشباب وتكنولوجيا الترفيه Connecta فى انعقاده الخامس، إلى جانب Innovation Arena للإبداع، وفعاليات Cyber Zone للأمن السيبرانى لأول مرة فى موقعين داخل المعرض.

وتشارك فى معرض Cairo ICT2025، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA ، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، والبريد المصرى، والهيئة العربية للتصنيع، كما يشارك جهاز مستقبل مصر تحت لقب "ضيف الشرف" ليطرح رؤيته حول التحول الرقمى ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعى.

ويقدّم معرض Cairo ICT2025 فى نسخته الجديدة جلسات تفاعلية وعروضًا تطبيقية تواكب التطورات فى الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، والأمن السيبرانى، والمدن الذكية، وتكنولوجيا التعليم بمشاركة جناح كامل لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الخضراء، والهوية الرقمية eKYC.