كيف تربطك شركات الاتصالات بعقد باهظ و تسترد ثمن الجهاز تدريجيا؟

Verizon
Verizon

مع كل إطلاق لهاتف رائد جديد، تتسابق شركات الاتصالات الأمريكية الكبرى مثل T-Mobile و AT&T و Verizon للإعلان عن عروض "خذه مجاناً" أو "على حسابنا".

وفي حين تبدو هذه الصفقة مغرية جدا للمستخدمين خاصة لمن لا يريدون دفع مبلغ كبير مقدماً، إلا أن الواقع يحمل تضحيات مالية لا ينتبه لها الكثيرون إلا بعد توقيع العقد.

تقوم هذه الشركات بمنحك الهاتف بسعر 0 دولار مقدماً لكن بشرط الاشتراك في خطة شهرية مرتفعة التكلفة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، مع استرجاع ثمن الجهاز عبر أقساط شهرية أو خصومات على الفاتورة كلها مشروطة بالاستمرار في العقد كاملًا. 

إذا قررت إلغاء الخط مبكرًا أو تغيير الباقة، تفقد الميزات وتدفع رسوم الإلغاء المسبق، ليكون "الهاتف المجاني" مكلفًا جدًا في النهاية.

دراسة حديثة أوضحت أن 73 مليون أمريكي وقعوا في هذا الفخ دون فهم كل شروط العرض، وأن ربع البالغين وقعوا على عقود دون وعي بالتزاماتهم الكاملة.

ويعد الرابح الأول من هذه العملية هو شركة الاتصالات التي تضمن ولاء العميل ودفعه لخططها الأعلى لأطول فترة ممكنة، بينما يتوهم المستفيدون أنهم حصلوا على صفقة العمر.

توصيات الخبراء لتجنب الفخ

ينصح خبراء التقنية المستخدمين بعدة خطوات:

تدقيق استهلاكك الفعلي للبيانات، فقد لا تحتاج خطة غير محدودة

احتساب تكلفة الجهاز فعليا عبر مدة العقد والمقارنة بأسعار الشراء الفوري

مراجعة الأنظمة والشركات المنافسة سنويًا للحصول على أفضل صفقة

فهم كل بنود العقد والغرامات قبل توقيع أي ورقة

خلاصة:
عروض الهواتف المجانية ليست مجانية فعليا، بل مدخل لعقود طويلة وخطط باهظة تخدم مصالح شركات الاتصالات أولاً. من المهم للمستخدم التدقيق في شروط العقد وحساب التكاليف الحقيقة قبل التورط في هذه العروض.

Verizon AT&T T Mobile

