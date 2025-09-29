مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بمدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل.

وفي خطوة جريئة لدعم غزة ضد العدوان الإسرائيلي، وقع 48 رياضيًا بينهم النجم المصري سام مرسي، على عريضة تطالب باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المسابقات القارية والعالمية.

وبحسب موقع “onefootball”، فقد وقع 48 رياضيًا عريضة تطالب بمنع أندية ومنتخبات الكيان المحتل من المشاركة في جميع المسابقات الدولية.

وتصدر النجم الفرنسي بول بوجا لاعب موناكو، الموقعين على العريضة، إلى جانب النجم المصري سام مرسي والمغربي حكيم زياش.

ويأتي الهدف من توقيع هذا العريضة، هو الضغط على الهيئات الإدارية لفرض نفس الإجراءات على أندية ومنتخبات الكيان المحتل التي فُرضت على روسيا منذ الصراع في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤيدون حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الأوروبية، قبل الجلسة المقبلة، بعد تزايد الضغوط على "يويفا" بسبب الاحتجاجات وإعلان مفوضية الأمم المتحدة الإبادة الجماعية في غزة.