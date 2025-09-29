قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب ناشئي البادل يتوجون بلقب البطولة الإفروآسيوية ويصعدون لكأس العالم بإسبانيا

منتخب مصر لناشئي البادل
منتخب مصر لناشئي البادل
محمد سمير

حقق منتخب مصر لناشئي البادل لقب البطولة الإفروآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية 26و27 و28 سبتمبر الجاري.

وفاز منتخب مصر على منافسه اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت منذ قليل بإسبانيا.

وكان منتخبنا الوطني قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، ثم فاز على منتخب السنغال بنتيجة 3-0.

وخاض منتخب الناشئين التصفيات المؤهلة، ضمن مجموعة Africa–Asia qualification، والتي ضمت منتخبات: مصر، الإمارات، السنغال، قطر، اليابان، إيران، لبنان، وباكستان.

وحجز ناشئو الفراعنة مقعدهم في المونديال المقرر إقامته بإسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من أبرز المنتخبات العالمية.

ليلحق الفراعنة الصغار بمنتخب الناشئات الذي تأهل مباشرة لدور المجموعات بعد أن ضمن التأهل، بعدما نجحوا في احتلال المركز التاسع في انجاز كبير ببطولة العالم الماضية.

وأشاد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل بمستويات ناشئي الفراعنة بعد الفوز على 3 مدارس مختلفة وحسم التأهل لكأس العالم.

وأضاف غتوري أن تجهيز الناشئين للمنافسات العالمية بدأ منذ اليوم الأول للاتحاد المصري على أمل مواكبة التطور الكبير في اللعبة على المستوى الأوروبي وهدفنا منافسة عمالقة اللعبة في المستقبل القريب.

وتضم بعثة المنتخب الجهاز الفني المكوّن من: سيف أبو سنة المدير الفني، وسلمى صيام مدربة الناشئات، وشريف عصام مدرب الناشئين، إلى جانب القوائم الكاملة للمنتخبات المصرية في مختلف الفئات السنية.

• منتخب الناشئات تحت 14 سنة: نتالي روبرت، سما علي، فاطيمة لاشين، جايا يوسف.

• منتخب الناشئات تحت 16 سنة: ليلى الزيات، سلمى الزيات، فاطيما تامر، ملك عامر، فريدة عثمان.

• منتخب الناشئات تحت 18 سنة: نور رامي، رودينا فتحي، هنا الشلقاني، عالية الشريف.

• منتخب الناشئين تحت 14 سنة: زين البيلي، عز بركات، علي القويري، علي تحسين.

• منتخب الناشئين تحت 16 سنة: عادل الصحن، محمد عاطف، يوسف الشربيني، زياد شريف، ياسين عمر.

• منتخب الناشئين تحت 18 سنة: محمد الحمامي، وجدي رسلان، سيف كلاوي.

منتخب مصر لناشئي البادل الإفروآسيوية كأس العالم منتخب مصر

