مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
محافظات

التحول الرقمي للخدمات الحكومية واستخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع بدمياط

نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

استقبل اليوم  الدكتور السعيد عبد الهادي المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اثناء انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، بحضور  الدكتور حسام الدين مصطفى عميد الكلية، المهندس إبراهيم حسانين نقيب المهندسين بالدقهلية،  الدكتور  عماد عبد الرحمن رئيس قسم الحاسبات بالمعهد القومي للاتصالات والسادة اعضاء مجلس الكلية .

وجاءت مشاركة نائب المحافظ في إطار تعزيز التعاون بين محافظة دمياط والمؤسسات الأكاديمية، حيث ناقش المجلس سبل دعم جهود التحول الرقمي والاستدامة داخل المحافظة، وفتح آفاق جديدة للشراكات التكنولوجية والبحثية.

وأكدت المناقشات أهمية الشراكة المجتمعية بين الجانبين، حيث تشكيل لجان مشتركة من كلية الذكاء الاصطناعي و فرق عمل من المحافظة للتعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي لبعض الخدمات بالمحافظة، إلى جانب التنسيق لتنظيم دورة تدريبية حول الروبوتات تُقدمها الكلية للطلاب والخريجين وبعض التدريبات للمهندسين بالمحافظة. كما أوصى الحضور بالبدء في عمل المعاينات والدراسة للمشروعات المقترحات.

كما تم تكريم الطلاب الأوائل والمشاركين في تدريب ITI، ومتابعة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، وعرض فعاليات علمية شملت اليوم التعريفي لقسم علوم البيانات، والمشاركة في مؤتمر علمي بجامعة المنصورة، وندوة حول التوائم الرقمية للدكتور أحمد عيادة، وفي ملف الجودة والاعتماد، وافق المجلس على اعتماد استراتيجية التعليم والتعلم، ودليل الإرشاد الأكاديمي، وآليات دعم الطلاب المتفوقين والمتأخرين دراسيًا، بالإضافة إلى آليات جذب الطلاب الوافدين.

كما ناقش المجلس عدداً من المستجدات التقنية بالكلية، أبرزها: إطلاق الموقع الرسمي للكلية باللغتين العربية والإنجليزية، وجارٍ العمل على النسخة الفرنسية، وتأسيس أول فريق طلابي ونادي للروبوتات (IRIS) في الجامعة، بهدف تنمية مهارات الطلاب في مجالات الميكاترونيكس والتطبيقات العملية.

وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون، ومن بينهم رؤساء الأقسام العلمية، على استعدادهم للتعاون واهمية تكامل الجهود بين المحافظة والجامعة دعماً لتحقيق رؤية مصر الرقمية وتعزيز دور التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ تحويل رقمى الكليه

