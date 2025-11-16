نشارة خشب بدلا من الدقيق.. ضبط مخبز يقوم بالتلاعب في دمياط

شنت مديرية تموين دمياط برئاسة مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط ، حملة مكبرة على المخابز والاسواق، لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بالتصرف فى ٤٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم وقام بتعبئة اجوله فارغة نشارة الخشب ووضعها مكان الدقيق فى الأجولة داخل المخبز حتى يكتمل عدد الحصة الاستراتيجية، وحتى لا يتم اكتشاف قيام صاحب المخبز بالتصرف فى الدقيق البلدى المدعم.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخبز لقيامه بالتصرف فى الدقيق البلدى المدعم

حيث كلف رجال الضبط القضائي فجر اليوم بقيادة شريف شميس رضا سالم ورجال الضبط القضائي.



وأكد وكيل وزارة التموين بدمياط بأنه لا تهاون مطلقا مع من يقوم بالتلاعب فى الدعم المقدم للمواطنين وأكد أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة وسوف يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم.