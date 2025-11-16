توفير التأمين الصحي والاجتماعي لفئة العمالة الغير منتظمة بدمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تأمين العمالة غير المنتظمة العاملة بالديوان العام والمديريات والإدارات المختلفة بالمحافظة، إلى جانب مناقشة سبل تحسين أوضاعهم المعيشية.

شارك في الاجتماع فتحي التلاوي وكيل مديرية العمل بدمياط، وممثلون عن مديرية التضامن الاجتماعي، وإدارة العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى مديري الإدارات المختصة داخل المحافظة.

وتناول اللقاء مناقشات مستفيضة حول محورين رئيسيين وهما "التأمين والحماية الاجتماعية" واستعراض الإجراءات اللازمة لضم العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي والصحي، بما يضمن حماية حقوقهم ويوفر لهم مستوى أفضل من الأمان الوظيفي.

ومن جانبه، أشار وكيل مديرية العمل إلى أن العامل له ٦ منح مالية خلال العام اما في حالة وفاته أثناء العمل يصرف للعائلة 200 ألف جنيه، وله منحة الزواج بقيمة 3 آلاف جنيه، ومنحة الولادة بقيمة 2000 جنيه.

كما تم بحث آليات تحسين اوضاع العمالة غير المنتظمة بما يتناسب مع طبيعة مهامهم وبما يسهم تحسين مستوى معيشتهم وتوفير بيئة عمل لائقة ومستقرة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه المحافظة لدعم هذه الفئة وتوفير برامج حماية اجتماعية وصحية متكاملة تعزز من أوضاعهم الصحية والاجتماعية.